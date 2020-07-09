Разумков назвал "виновных" в падении рейтинга Зеленского

На падение рейтинга украинской власти оказали влияние пандемия коронавируса и экономический кризис.

Об этом в интервью изданию “Страна” заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он отметил, что снижение рейтинга власти – стандартный процесс.

“Вопрос в скорости этого снижения и том, как это связано с событиями, которые происходят в стране. Однозначно коронавирус и экономический кризис не добавляют рейтинга никому: ни Раде, ни президенту, ни Кабмину”, – отметил политик.

Также он признал, что на падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и его команды повлияли “скандалы и ошибки”.

При этом Разумков отметил, что оценка деятельности к “зеленой” власти не только снижалась.

“Несколько раз подъем рейтинга у власти был. Например, в начале года и в начале пандемии коронавируса. Наивысшие показатели были в сентябре прошлого года”, – сказал спикер.

Он добавил, что как политтехнолог спокойно относится к данным соцопросов, а как глава Верховной Рады должен учитывать их в работе.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг Владимира Зеленского упал до исторического минимума. С сентября 2019 года по июнь 2020 он снизился c 56,1% до 25,3%