Разумков назвал три ключевых вопроса для Рады на 2021 год

В начале 2021 года перед Верховной Радой будут стоять три ключевых вопроса.

Как сказал в интервью "Украинской правде" спикер парламента Дмитрий Разумков, первый вызов – это тяжелое финансовое положение людей, связанное с эпидемией COVID-19, и возможная третья волна коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я имею в виду так называемый британский ковид и много других вещей", – отметил он.

Второй вызов, по словам Разумкова, – это успешное проведение вакцинации и обеспечение системы здравоохранения всем необходимым.

И третий вызов – это поиск выхода из тупика на уровне "нормандского формата".

"Потому что прошел год, но это не проблема Украины, к сожалению – это проблема другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивна как в ТКГ, так и в "нормандском формате", я имею в виду Россию. В этом плане также парламент будет готов присоединиться", – подчеркнул спикер.

Кроме того, перед Радой будет стоять задача изменить динамику для экономического развития.

"Нас очень сильно подвел уходящий год. Цена средств стала слишком высокой – вы видите уровень переговоров с кредиторами, я сейчас не только об МВФ, а обо всех, у кого мы заимствуем ресурсы. Ресурсы получить трудно как внутри государства, так и за его пределами. И это также будет сдерживать наши возможности", – добавил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Разумков считает действующий уровень зарплат народных депутатов недостаточным. По его мнению, это порождает проблему коррупционных доплат "в конвертах".