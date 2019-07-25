Разумков назвал сроки первого заседания новой Рады

Новая Верховная Рада Украины IX созыва может провести первое заседание в конце августа – начале сентября 2019 года. Это связано с возможным затягиванием подведения итогов внеочередных выборов народных депутатов.

Такую информацию обнародовал глава президентской партии "Слуга народа", кандидат в нардепы Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что где-то конец августа – начало сентября. Оптимистичным является вариант, как предлагал президент, – 24-го (августа, на День независимости Украины. – Ред.). Но посмотрим , как будут происходить события. Какая-то окончательная дата не определена", – сказал он.

Разумков добавил, что все будет зависеть от Центральной избирательной комиссии, когда они досчитают голоса.

Верховная Рада

"Справедливости ради нужно отметить, что сегодня есть риски того, что идут суды, и процесс может быть максимально затянут", – отметил политик.

При этом он подчеркнул, что это – объективная реальность, а не попытка со стороны ЦИК затянуть процесс.

"Это связано с реальными проблемами, которые происходят на округах – идет пересчет голосов, судебные рассмотрения", – сказал Разумков, добавив, что рабочая группа приступит к подготовке первого заседания новоизбранного парламента после объявления результатов внеочередных выборов народных депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что политсила надеется провести первое заседание новой Верховной Рады уже в августе.

Напомним, что, согласно Конституции Украины, новоизбранный парламент должен провести свое первое заседание "не позднее, чем на 30-й день после официального оглашения результатов выборов", то есть до 9 сентября включительно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!