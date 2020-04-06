Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу (9-10 апреля).
Об этом 6 апреля в эфире одного из украинских телеканалов сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно, пятница", – сказал Разумков.
Он добавил, что проведение заседания во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.
Ранее в "Слуге народа" заявляли, что заседание может состояться в среду, 8 апреля. Известно, что депутаты и правительство ведут работу над изменениями в госбюджет Украины на 2020 год и над пакетом законопроектов о льготах для бизнеса.
Дмитрий Разумков
LIGA.net
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