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6 апреля • обновлено в 22:44
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Разумков назвал дату нового заседания Верховной Рады

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Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу (9-10 апреля).

Об этом 6 апреля в эфире одного из украинских телеканалов сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно, пятница", – сказал Разумков.

Он добавил, что проведение заседания во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.

Ранее в "Слуге народа" заявляли, что заседание может состояться в среду, 8 апреля. Известно, что депутаты и правительство ведут работу над изменениями в госбюджет Украины на 2020 год и над пакетом законопроектов о льготах для бизнеса.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

LIGA.net

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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