Разумков категорично высказался о федерализации Украины

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил сомнения, что сегодня в парламенте существуют инициативы для изменений в Конституцию страны относительно ее федерализации.

Об этом Разумков сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1. Так, он отметил, что, вероятнее всего, в Верховной не нашлось бы достаточного количества голосов для перехода Украины от унитарного государственного устройства к федеративному, если бы такие предпосылки были.

"Я не думаю, что сегодня в парламенте есть такие, во-первых, течения перехода к федерализации. А во-вторых, что есть под это, скажем так, голоса. Если бы даже такая инициатива была", – сказал Разумков.

Напомним, на федерализации Украины настаивает Кремль и некоторые украинские пророссийские политические силы. В июне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская власть разработала общую стратегию по отношению к мэрам, которая направлена на недопущение федерализации страны.

Ранее, в декабре 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский, по итогам встречи лидеров "нормандского саммита", подчеркнул, что Украина является унитарным государством, и ее федерализация невозможна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада отложила рассмотрение проекта постановления о создании и ликвидации районов в Украине.

Также под стенами парламента прошел митинг представителей Ассоциации городов Украины, которые были возмущены возможным районированием областей.