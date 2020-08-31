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Разумков категорически ответил на идею Фокина об амнистии террористов

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
3,2 т.
Разумков прокомментировал заявление Фокина

Разумков прокомментировал заявление Фокина.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина вряд ли "пойдет отдельным путем" в вопросе амнистии террористов на Донбассе.

Как сообщает телеканал "112 Украина", Разумков прокомментировал журналистам слова первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о возможной полной амнистии участников незаконных военных формирований (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Полная амнистия… Есть военное преступление, которое ни в одном государстве мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", – отметил он.

По словам спикера, случаи других преступлений на Донбассе необходимо обсуждать и находить конкретные примеры того, что происходило, и выходить из того, что делал конкретный человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Витольд Фокин предложил пойти с Россией на компромисс ради выполнения Минских соглашений.

"Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", – отметил он.

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УкраинаВойна на ДонбассеДонбассВерховная Рада УкраиныВитольд ФокинДмитрий Разумков
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