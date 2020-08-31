Разумков категорически ответил на идею Фокина об амнистии террористов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина вряд ли "пойдет отдельным путем" в вопросе амнистии террористов на Донбассе.

Как сообщает телеканал "112 Украина", Разумков прокомментировал журналистам слова первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о возможной полной амнистии участников незаконных военных формирований (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Полная амнистия… Есть военное преступление, которое ни в одном государстве мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", – отметил он.

По словам спикера, случаи других преступлений на Донбассе необходимо обсуждать и находить конкретные примеры того, что происходило, и выходить из того, что делал конкретный человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Витольд Фокин предложил пойти с Россией на компромисс ради выполнения Минских соглашений.

"Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", – отметил он.

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