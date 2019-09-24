Разумков и министры записали необычные видеообращения: опубликованы ролики

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и несколько министров нового Кабинета министров Украины записали видеообращения на жестовом языке.

Ролики посвящены Международному дню жестовых языков, который отмечался 23 сентября. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, в них чиновники призвали к взаимопониманию и обещали способствовать развитию жестового языка в Украине.

Дмитрий Разумков Скриншот с видео

Кроме Разумкова, видеообращение презентовали министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр экономического развития Тимофей Милованов, министр образования Анна Новосад, министр социальной политики Юлия Соколовская и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский в свежем видеообращении обратился к украинцам с просьбой звонить на гарячую линию НАБУ, если им предлагают взятку или "откат".

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