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24 сентября • обновлено в 06:38
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Разумков и министры записали необычные видеообращения: опубликованы ролики

1.6т Читать материал на украинском

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и несколько министров нового Кабинета министров Украины записали видеообращения на жестовом языке.

Ролики посвящены Международному дню жестовых языков, который отмечался 23 сентября. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, в них чиновники призвали к взаимопониманию и обещали способствовать развитию жестового языка в Украине.

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Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Скриншот с видео

Кроме Разумкова, видеообращение презентовали министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр экономического развития Тимофей Милованов, министр образования Анна Новосад, министр социальной политики Юлия Соколовская и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский в свежем видеообращении обратился к украинцам с просьбой звонить на гарячую линию НАБУ, если им предлагают взятку или "откат".

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Персоны
Дмитрий Разумков Вадим Пристайко Алексей Оржель Анна Новосад Юлия Соколовская Тимофей Милованов Денис Малюська
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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