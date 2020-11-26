Разумков, больной COVID-19, рассказал о своем состоянии и проблемах в Раде

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков который заболел COVID-19, сказал, что после лечения чувствует себя уже лучше, но результат теста на коронавирус все еще "позитивный".

Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что продолжает работу дистанционно и готовится к пленарным заседаниям в парламенте.

"Статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная, но я надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину. Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работы", – сказал спикер ВР.

Также Разумков рассказал, какие вопросы намерены рассмотреть в Раде.

"До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного Суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже пять заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них – возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации", – добавил политик.

Кроме того, Кабинет министров уже подготовил проект бюджета на 2021 год, который должен быть принят в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября стало известно, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.

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