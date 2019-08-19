Разумков, Беленюк, Зинкевич и другие: ЦИК пустила в Раду еще 93 нардепов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народными депутатами еще 93 победителя июльских внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в понедельник, 19 августа. Из них 47 были зарегистрированы, пройдя по спискам партий, а остальные 46 - победители в мажоритарных округах.

От "Слуги народа" в Раде зарегистрировали 38 "списочников": Разумкова Д. А. - включенного в избирательный список под № 1, Янченко Г. И. - № 5, Федорова М. А. - № 6, Ткаченко А. В. - № 9, Беленюк Ж. В. - № 10 Радуцкого М. Б. - № 18 Гетманцева Д. А. - № 20 Кальченко С. В. - № 24 Чернева Е. В. - № 26, Сушка П. Н. - № 28, Диденко Ю. А. - № 32, Ананченко Н. А. - № 34, Коваленко А. М. - № 35, Кривошеева И. С. - № 37, Ковалева А. В. - № 45, Третьякову Г. М. - № 54, Володину Д. А. - № 65, Гринчук А. А. - № 67, Сову А. Г. - № 70, Мулика Р. В. - № 73, Брагарь Е. В. - № 76, Салийчука А. В. - № 79, Клочко А. А. - № 83, Кабанова О. Е. - № 87, Булах Л. В. - № 89, Мариковского А. В. - № 91, Колесник А. С. - № 94, Нагаевского А. С. - № 96, Мокану В. И. - № 103, Жупанина А. В. - № 110, Кравчук Е. М. - № 112, Яковлеву Н. М. - № 113, Гривка С. Д. - № 114, Павловского П. И. - № 115, Винтоняка А. В. - № 117, Шипайло А. И. - № 120, Совгир А. В. - № 122, Фролова П. В. - № 126;

1 - от политической партии "Оппозиционного платформа - За життя" - Павленко Ю. А. - № 25;

3 - от партии "Европейская Солидарность" - Федину С. Р. - № 5, Зинкевич Я. В. - № 7, Ионову М. М. - № 23;

5 - от партии "Голос" - Рахманина С. И. - № 8, Стефанишину А. А. - № 10, Цабаля В. В. - № 12, Осадчука А. П. - № 13, Василенко Л. В. - № 17.

По мажоритарке: Борзову И. Н. - в ОВО № 14, Вацака Г. А. - в ОВО № 16, Захарченко В. В. - в ОВО № 31, Корявченкова Ю. В. - в ОВО № 33, Каптелова Р. В. - в ОВО № 36, Бородина В. В. - в ОВО № 38, Северина С. С. - в ОВО № 39, Трухина А. Н. - в ОВО № 40, Новинского В. В. - в ОВО № 57, Магера С. В. - в ОВО № 58, Лабу М. М. - в ОВО № 70, Касая Г. О.- в ОВО № 74, Шевченко Е. В. - в ОВО № 76, Никитину М. В. - в ОВО № 82, Бабенко М. В. - в ОВО № 90, Скороход А. К. - в ОВО № 93, Дубинского А. А. - в ОВО № 94, Галушка М. Л. - в ОВО № 97, Бунина С. В. - в ОВО № 98, Дануцу А. А. - в ОВО № 99, Мурдия И. Ю. - в ОВО № 100, Кузбита Ю. М. - в ОВО № 101, Лопушанского Ю. Я.- в ОВО № 125, Черноморова А. А. - в ОВО № 131, Чернявского С. М. - в ОВО № 138, Васильковского И. И. - в ОВО № 139, Бобляха А. Р. - в ОВО № 145, Ляшенко А. А. - в ОВО № 148, Ковальчука А. В. - в ОВО № 152, Аликсийчука А. В. - в ОВО № 154, Василива И. В. - в ОВО № 164, Одарченко А. М. - в ОВО № 170, Здебского Ю. В. - в ОВО № 172, Люботу Д. В. - в ОВО № 177, Литвинова О. М. - в ОВО № 178, Вагнера В. А. - в ОВО № 183, Марчука И. П. - в ОВО № 193, Арсенюка А. А. - в ОВО № 195, Лис А. Г. - в ОВО № 201, Заремского М. В. - в ОВО № 202, Мазурашу Г. Г. - в ОВО № 203, Божика В. И. - в ОВО № 204, Зуева М. С. - в ОВО № 207, Зуба В. А. - в ОВО № 209, Юрченко О. Н. - в ОВО № 211, Тищенко М. М. - в ОВО № 219.

Так, состоянием на 19 августа ЦИК зарегистрировала 238 народных депутатов Украины: 119 по спискам и столько же по мажоритарке.

Иллюстрация. Выборы в Раду Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, первое заседание Верховной Рады 9-го созыва состоится 29 августа. При этом новоизбранные нардепы уже успели сократить количество комитетов в "новой" Раде - с 27 до 23.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!