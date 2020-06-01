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1 июня • обновлено в 16:58
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Разумков анонсировал языковой закон, который устроит всех украинцев

1.9т
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что языковой закон в Украине необходимо пересматривать с учетом позиций всех граждан.

При этом подчеркнул, мол, ни у кого не возникает вопроса, что единственным государственным языком в стране является украинский. Об этом он сказал во время брифинга в ВРУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос гуманитарной политики напрямую связаны с деоккупацией или мы их вынесем за скобки? Нет! Если вы говорите о том, как должен выглядеть тот или иной закон, то он должен устраивать граждан Украины вне зависимости от того, где они проживают и на каком языке говорят", – отметил спикер парламента.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

По его словам, есть вопросы, которые "должны устраивать всех". Это, в частности, касается украинского языка, который останется единственным государственным в стране.

Разумков добавил, что в закон "Об особенностях функционирования украинского языка в качестве государственного" должны быть внесены изменения. Хотя он не уточнил, каких конкретно пунктов это касается, но отметил, что о введении второго государственного языка в Украине речи не идет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции к году своего президентства заявил, что в Украине нет так называемого языкового вопроса. По его словам, справедливость должна быть ко всем национальным меньшинствам.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Закон о языках
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Законодательство украинский язык
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