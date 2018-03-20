Разрыв отношений с Россией: у Порошенко предложили повременить

Разрывать дипломатические отношения с Россией еще не время.

Такое решение должно приниматься "при консультациях с международными партнерами", считает представитель президента Украины, народный депутат Ирина Луценко, передает УНН.

"Видимо, подойдет момент, когда нам надо будет разрывать эти дипломатические отношения. Наверное, сейчас это еще не тот критический момент разрыва… По нарастающей определенное политическое и дипломатическое движение будет происходить, не мне принимать это решение", — заявила Луценко.

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