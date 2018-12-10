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Разрыв дружбы с Россией: Порошенко поставил точку

26.7тЧитать материал на украинском

Президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Согласно принятому Верховной Радой документу, его действие прекращается с 1 апреля 2019 года.

"Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", — подчеркнул президент в своем видеообращении (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Другие составляющие этой стратегии: это безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление нашей национальной идентичности", - отметил Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба Администрации президента

Он также заявил, что требует от Министерства иностранных дел Украины завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией. "Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений", - добавил Порошенко.

Глава государства обратился в Кабмин с требованием создать межведомственный координационный орган для формирования претензии к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки.

"Я рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины", - подытожил президент.

Разрыв дружбы с Россией: Порошенко поставил точку

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября Украина официально уведомила Россию о разрыве Договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.

17 сентября Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении договора. 6 сентября СНБО поддержал инициативу президента.

Вопрос отмены Договора о дружбе всплыл в украинской политике из-за обострения ситуации в Азовском море. Еще с середины весны российская береговая охрана массово тормозила торговые корабли, которые двигались в или из украинских портов, а 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна с 24 моряками.

На фоне этих событий Порошенко заявил, что Украина уже прошла подготовку к прекращению действия договора. Как говорит президент, по вине Москвы соглашение полностью утратило какой-либо смысл.

Напомним, что договор был подписан еще в 1997 году и являлся главным документом, который определял отношения между двумя странами как “стратегические”. Более того, договор конкретно закреплял территориальные границы двух стран, а также признавал их нерушимость.

Смотрите видео по теме:

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Петров Игорь
Петров Игорь
...я хренею с этих лаптежников когдо они пишут "вменяемым" или "адекватным"украинцам...я так понимаю это те украинцы,которые "крымваш"..."донбассваш"...и "восемьобластейваш"...я даже ватников таких не знаю,вот это конспирация.
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Doc I
Doc I
Naibadze Petr, Да? И что же будет дальше? Ты побежишь в военкомат или сразу в Луганду? Или ты просто истерику закатишь
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Doc I
Doc I
Idiot, you took the wrong manual or you just did't understand what this article is about.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Doc I, ГЫ-ГЫ-Гы, писатель аж 3 языков, так ты перевести то способен: The 2003 invasion of Iraq by the US and its ally the UK helped to destabilize the country, leading to the rise of militant group Isis, admitted former UK foreign secretary David Miliband?
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Свинорылый не точку поставил-он поставил себе черную метку:)))))))))
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Махов Макс
Махов Макс
Naibadze Petr, Чуркинсын это мэтке Хуйлопутину и тебе кацапочурбан!
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