Разрыв дружбы с Россией: Порошенко поставил точку

Президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Согласно принятому Верховной Радой документу, его действие прекращается с 1 апреля 2019 года.

"Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", — подчеркнул президент в своем видеообращении (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Другие составляющие этой стратегии: это безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепление нашей национальной идентичности", - отметил Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба Администрации президента

Он также заявил, что требует от Министерства иностранных дел Украины завершения работы по инвентаризации договорно-правовой базы с Россией. "Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных соглашений", - добавил Порошенко.

Глава государства обратился в Кабмин с требованием создать межведомственный координационный орган для формирования претензии к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки.

"Я рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины", - подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября Украина официально уведомила Россию о разрыве Договора о дружбе. Глава МИД Украины назвал это событие очень важным, поскольку в ноте подробно обосновываются все нарушения Россией положений данного договора.

17 сентября Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении договора. 6 сентября СНБО поддержал инициативу президента.

Вопрос отмены Договора о дружбе всплыл в украинской политике из-за обострения ситуации в Азовском море. Еще с середины весны российская береговая охрана массово тормозила торговые корабли, которые двигались в или из украинских портов, а 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна с 24 моряками.

На фоне этих событий Порошенко заявил, что Украина уже прошла подготовку к прекращению действия договора. Как говорит президент, по вине Москвы соглашение полностью утратило какой-либо смысл.

Напомним, что договор был подписан еще в 1997 году и являлся главным документом, который определял отношения между двумя странами как “стратегические”. Более того, договор конкретно закреплял территориальные границы двух стран, а также признавал их нерушимость.

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