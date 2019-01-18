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Разрыв дипотношений с Россией: Климкин сделал заявление

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Украина фактически не поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"У нас по факту нет никаких дипотношений с РФ, они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан. Но мы ищем формулу, и как только найдем, то обязательно ее применим", — сказал он.

Министр уточнил, что в настоящее время проходят консультации с представителями стран, которые бы могли представлять интересы Украины по защите украинских граждан, находящихся на территории России.

Павел Климкин

Павел Климкин

24СМИ

"Но не буду называть страны, поскольку это, в том числе, вопрос вежливости, но тем не менее это сумасшедший объем работы… И пока что ни одна из них не готова даже приблизительно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы", — рассказал он.

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Он также напомнил, что более 2,5 миллиона украинских граждан находятся в Российской Федерации, 70 политических заключенных в РФ и оккупированном Крыму.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Позиция украины проста и незатейлива - мы ведем войну с Россией!, но ... дип. отношения разрывать не будем (страшно однако) и официально объявлять войну "ахрессору" тоже не будем (очень страшно однако)!
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