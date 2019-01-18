Разрыв дипотношений с Россией: Климкин сделал заявление

Украина фактически не поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
"У нас по факту нет никаких дипотношений с РФ, они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан. Но мы ищем формулу, и как только найдем, то обязательно ее применим", — сказал он.
Министр уточнил, что в настоящее время проходят консультации с представителями стран, которые бы могли представлять интересы Украины по защите украинских граждан, находящихся на территории России.
Павел Климкин
24СМИ
"Но не буду называть страны, поскольку это, в том числе, вопрос вежливости, но тем не менее это сумасшедший объем работы… И пока что ни одна из них не готова даже приблизительно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы", — рассказал он.
Он также напомнил, что более 2,5 миллиона украинских граждан находятся в Российской Федерации, 70 политических заключенных в РФ и оккупированном Крыму.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 сентября 2018 года Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе.
Вопрос отмены договора всплыл из-за обострения ситуации в Азовском море: российская береговая охрана массово тормозила торговые корабли, а 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна с 24 моряками.
10 декабря 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора, принятый Верховной Радой.
В Кремле заявили, что разрыв договора якобы навредит самим украинцам. Не обошлось также без слов о "родственных и братских отношениях".
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