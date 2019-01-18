Разрыв дипотношений с Россией: Климкин сделал заявление

Украина фактически не поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"У нас по факту нет никаких дипотношений с РФ, они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан. Но мы ищем формулу, и как только найдем, то обязательно ее применим", — сказал он.

Министр уточнил, что в настоящее время проходят консультации с представителями стран, которые бы могли представлять интересы Украины по защите украинских граждан, находящихся на территории России.

Павел Климкин 24СМИ

"Но не буду называть страны, поскольку это, в том числе, вопрос вежливости, но тем не менее это сумасшедший объем работы… И пока что ни одна из них не готова даже приблизительно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы", — рассказал он.

Он также напомнил, что более 2,5 миллиона украинских граждан находятся в Российской Федерации, 70 политических заключенных в РФ и оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!