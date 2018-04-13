"Разорвать дружбу с Россией нельзя": в Кабмине пояснили важный нюанс

Украина не может полностью разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, поскольку ссылается на него в исках в международные суды относительно агрессии РФ.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Почему не отменен до этого времени? Хочу напомнить, что это именно одно из тех принципиальных соглашений, на которые мы ссылаемся и в своих исках относительно агрессии РФ против Украины в международные суды. Из-за того, что настоящим договором Россия и признает нашу территориальную целостность, и нерушимость границ, и именно для этого нам абсолютно было необходимо продолжать ссылаться на это соглашение", – заявила она.

Вице-премьер пояснила, что в одностороннем порядке Украина может отменить лишь отдельные положения договора, но и это "непростая работа".

"Это должен быть очень взвешенный и очень конкретизированный анализ всех конкретных статей этого соглашения", – добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее предложил разорвать договор о дружбе с Россией президент Петр Порошенко.