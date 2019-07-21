"Разогнать всех": в ЦИК допустили перевыборы на двух округах

На двух участках в Киевской и Черниговской областях обнаружили нарушения, которые могут стать поводом для непризнания результатов на этих округах и проведения переголосования.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила член избирательной комиссии Ирина Ефремова, которая отметила, что речь идет о №94 и №207 участках.

"В №207 проблема с составом комиссии, там некоторые члены по непонятным причинам разрешения установить в комиссии камеры видеонаблюдения. Этим нарушением уже занимается полиция, и у нас будет заседание, где мы примем решение. Скорее всего, будет очень серьезное предупреждение о том, что их действия могут попасть под статью Уголовного Кодекса Украины", – рассказала член ЦИК.

На участке №94 уволили членов комиссии от партии "Самопоміч", теперь в политсиле настаивают на том, что состав УИК является нелегитимным.

"Я тоже так считаю, и по моему мнению, одну и другую комиссию нужно разгонять и набирать новую. Но формирование новой комиссии это большая работа с представителями партий, которые должны предоставить свои людей, и мы тогда получим эти составы комиссий до начала подсчета голосов" – объясняет Ефремова.

Главком

Член ЦИК не исключает, что с этими участками могут возникнуть проблемы вплоть до срыва выборов на двух округах.

"На общий результат выборов это не влияет, но тогда на этих округах будет переголосование", – сообщила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16:00 явка избирателей на внеочередные парламентские выборы составляет 36,1%.

Полиция Украины по состоянию на 15:00 получила более 1,2 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду.

Как сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк, по факту нарушений полиция открыла 21 уголовное производство и составила 24 административных протокола.

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