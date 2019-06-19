Разочаровал? Россия набросилась с обвинениями на Зеленского из-за Донбасса

В России обвинили власти Украины, что они якобы не выполнила договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе после президентских выборов, сорвав разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

С соответствующим заявлением по итогам переговоров в среду, 19 июня, выступил представитель РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов, пишут "РИА Новости".

"На прошлой неделе Киев сорвал разведение сил в районе Станицы Луганской, о котором договорились стороны на заседании контактной группы. Вместо этого произошло резкое усиление активности ВСУ на Донбассе. Но это совсем не то, за что голосовали большинство украинских избирателей. И это совсем не то, что может принести мир в Украину", – высказался он.

Грызлов и Зеленский

По словам Грызлова, Киев якобы не реализовал возможности разрешения кризиса, которые появились после выборов.

"А у Донбасса появилось еще больше оснований не доверять Киеву. Чтобы ситуация начала хоть как-то меняться к лучшему, необходимо развивать прямой диалог Киева, Донецка и Луганска", – сказал представитель России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России уже обвиняли Украину в срыве договоренностей по разведению сил и средств на участке "Станица Луганская", согласованных на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

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