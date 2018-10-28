Разоблачена наглая ложь Путина о Крыме

Президент России Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным цинично солгал, когда назвал Севастополь "юридически частью РФ".

Как пишет The Insider, Севастополь никак не мог "всегда" юридически находиться в составе России.

"После 1948 года Севастополь был выведен из состава Крымской области, которая была частью РСФСР, и наделен статусом, де-факто соответствующим статусу области. При передаче Крымской области Украинской ССР статус Севастополя отдельно не оговаривался. В постановлении Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года, указе Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля того же года и законе СССР от 26 апреля 1954 года нет отдельного упоминания о статусе Севастополя", - говорится в статье.

Новости Утверждения Путина о Крыме и Севастополе не соответствуют действительности

Однако это вовсе не означает, что про Севастополь "просто забыли", как заявил Путин. В конституции УССР 1978 года Севастополь наряду с Киевом был назван городом республиканского подчинения УССР. В конституции РСФСР того же года в числе городов республиканского подчинения РСФСР значились лишь Москва и Ленинград. После распада СССР Севастополь вошел в состав Украины и стал городом базирования Черноморских флотов ВМФ России и Украины.

9 июля 1993 года Верховный Совет Российской Федерации провозгласил Севастополь территорией России. Постановление ВС подтверждало "российский федеральный статус города в границах городского округа на декабрь 1991 года"). После разгона Верховного Совета это постановление не было исполнено — в принятой 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации упоминание о Севастополе как субъекте Российской Федерации отсутствовало. Городом "центрального подчинения" после этого Севастополь быть уже никак не мог.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Путин выступил с наглым заявлением, что Севастополь якобы де-юре всегда был в составе РФ.