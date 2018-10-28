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Разоблачена наглая ложь Путина о Крыме

7.1тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным цинично солгал, когда назвал Севастополь "юридически частью РФ".

Как пишет The Insider, Севастополь никак не мог "всегда" юридически находиться в составе России.

"После 1948 года Севастополь был выведен из состава Крымской области, которая была частью РСФСР, и наделен статусом, де-факто соответствующим статусу области. При передаче Крымской области Украинской ССР статус Севастополя отдельно не оговаривался. В постановлении Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года, указе Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля того же года и законе СССР от 26 апреля 1954 года нет отдельного упоминания о статусе Севастополя", - говорится в статье.

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Однако это вовсе не означает, что про Севастополь "просто забыли", как заявил Путин. В конституции УССР 1978 года Севастополь наряду с Киевом был назван городом республиканского подчинения УССР. В конституции РСФСР того же года в числе городов республиканского подчинения РСФСР значились лишь Москва и Ленинград. После распада СССР Севастополь вошел в состав Украины и стал городом базирования Черноморских флотов ВМФ России и Украины.

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9 июля 1993 года Верховный Совет Российской Федерации провозгласил Севастополь территорией России. Постановление ВС подтверждало "российский федеральный статус города в границах городского округа на декабрь 1991 года"). После разгона Верховного Совета это постановление не было исполнено — в принятой 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации упоминание о Севастополе как субъекте Российской Федерации отсутствовало. Городом "центрального подчинения" после этого Севастополь быть уже никак не мог.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Путин выступил с наглым заявлением, что Севастополь якобы де-юре всегда был в составе РФ.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
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Натанов Иван
Натанов Иван
бандеры. вот смотрите. львов нам не нужен, потому что это польша. значит и Крым вам не нужен, потому что это Россия. логично? так что усё.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Кpым часть Pоссии.Был ,есть и будет.Если Кpым укpаинский -пусть мне какой нить хохол напоет че нить типа Севастополь-гоpод укpаинских моpяков.Ну хоть какую нить одну песню укpаинскую о пpичастности какого либо гоpода в Кpыму или его жителей к Укpаине.Таких песен и стихов в помине не было,нет и не будет.Все pусское.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Это уже не имеет значения. Крым вернулся домой вместе с Севастополем. А бандеровцы получили смачного поджопника. Справедливость восторжествовала.
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