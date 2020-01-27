Разнес Украину и поставил условие: всплыла скандальная правда о Трампе

Глава США Дональд Трамп действительно заморозил военную помощь Украине в 391 млн долларов, принуждая страну начать расследование в отношение сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.

Об этом написал в неопубликованных мемуарах бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передает газета The New York Times.

Болтон при этом вместе с госсекретарем Майком Помпео, а также главой Минобороны Марком Эспером пытался убедить Трампа разблокировать помощь. Трамп же отвечал, что Украина работала с Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году. В августе 2019 года Трамп заявил, что не хочет оказывать никакой помощи Украине, пока не будут предоставлены материалы о связи Байдена со сторонниками Клинтон в Укране.

Помпео, по словам Болтона, утверждал, что нет оснований считать бывшего посла США в Украине Мари Йованович коррумпированной. Трамп же во время встречи, где обсуждалась поездка в Киев на инаугурацию Зеленского, критиковал Украину, вспоминая как украинские чиновники хотели помешать его приходу к власти в США.

Дональд Трамп критиковал Украину

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.

29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Позже стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

Как стало известно, Трамп лично приказал отобрать у Украины военную помощь.

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