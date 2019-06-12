"Размазали по столу!" Появилось видео разгрома человека Зеленского в КСУ

В сети показали фрагмент заседания Конституционного суда Украины от 11 июня касательно роспуска президентом Верховной Рады, на котором судья Игорь Слиденко буквально "разгромил" все доводы представителя Владимира Зеленского в КСУ Федора Вениславского.

Так, он обратил внимание, в частности на то, что вопрос о существовании коалиции должен решить парламент. "Мы здесь не занимаемся ни политикой, ни арифметикой", – подчеркнул судья, отметив, что нардепы сами должны посчитать, есть ли у них нужное количество людей. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Еще одна перепалка произошла из-за объявления возможной даты принятия решения. Так, Вениславский заявил, что они ожидают оглашения вердикта до 29 июня. "У меня к вам вопрос: а откуда вы знаете, когда КСУ примет решение?" – возмутился Слиденко.

Игорь Слиденко Скриншот с видео

При этом было заметно, что представитель Зеленского нервничал и переходил на повышенные тона. Ему тут же дали совет: "Господин представитель, нужно быть осторожнее в своих высказываниях".

Этот фрагмент видео не оставили без внимания пользователи сети. Под роликом на YouTube они выразили свое возмущение. "Размазали по столу!", "Как двоечника на экзамене!", "Команда профессионалов, нет вопросов", – иронизируют они.

Как подметили украинцы, команда Зеленского явно не готовилась к заседания и не прочла материалов дела.

Как ранее стало известно OBOZREVATEL, есть высокая вероятность того, что указ Зеленского признают неконституционным. Вместе с тем источники не исключили и того, что под внешним давлением окончательное решение может измениться.

В частности, профессор права Виктор Мусияка, отвечая на вопрос, каким может быть решение суда, заметил: "Сложно давать прогноз по данному указу, тем более что Конституционный суд неоднократно выносил неоднозначные решения. Бывало, что решение абсолютно нормальное, не вызывает никаких отрицательных эмоций, а бывало, что оно очевидно заангажированное. Тут есть нюансы".

При этом председатель КСУ в 1996-1999 годах Иван Тимченко заверил, что у Зеленского не было достаточных оснований для роспуска Верховной Рады.

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