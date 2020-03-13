В сети обнародовали новую скандальную запись разговора якобы экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы с главой патронатной службы ведомства Александром Удовиченко.

Файл выложили на Telegram-канале "Трубу прорвало". В разговоре, датированном от 19 сентября, собеседники обсуждают ход расследования резонансного "дела Шевцова" (чтобы послушать ролик, доскролльте страницу до конца).

Ниже приводим полный текст диалога без изменений.

Удовиченко: А скажите, пожалуйста, вам Русланчик докладывал, что судью Печерского суда хочет скинуть?

Труба: Нет.

Удовиченко: Хочет обыскивать по делу. Короче, есть судья Бусик, Шевченковского суда, по делу, бл*дь, там вот эти, по этим, бл*дь, блогерам, где Шевцову Алену Владимировну признали потерпевшей и Шевцова Евгения.

Труба: А там какое-то новое производство есть?

Удовиченко: Производство от 5 июля по судье Печерского суда Бусик. Это мне скидывает будущий губернатор Одесской области. Ну, он два вопроса, ну он говорит: "Ты сегодня … в Печерский суд".

Труба: А губернатор кто?

Удовиченко: Ой, бл*дь, Кирилл, с*ка, забыл его фамилию, там товарищ мой. П*дар, с*ка, тупой, во-первых, так п*здячить судей, вы поняли?

Труба: Что?

Удовиченко: Ну, вы поняли, что он сделал?

Труба: Ну, то, что он зарегистрировался, так я не понял, по чем. Алло…

Удовиченко: Блогеры, которых п*здячит Щевцов.

Труба: Ну?

Удовиченко: Суд вернул временно изъятое имущество у Шевцова, им. Этим блогерам, подозреваемым. Решением суда.

Труба: Угу.

Удовиченко: Что, естественно, по п*зде пускает дело, надуманное. Куприком и Шевцовым. Всей этой шеблой-*блой. Иванович регистрирует 375-ую и обращается в суд… Дело регистрируется, бл*дь, 5 июля именно по факту возврата, типа никого… и, бл*дь, 12 сентября он обращается в Печерский суд с ходатайством на проведение обыска у судьи этого суда Бусик. П*дарас конченый, тупое животное, которое видите… Чувак этот говорит: "Сань, если можно, остановите". Я про это даже сейчас не подумал.

Роман Труба "Ракурс"

Труба: А как он узнал?

Удовиченко: А-а-а…

Труба: А как он узнал?

Удовиченко: Ну, так они же в Печерский суд же и обратились, бл*дь, они видимо хотят это скорее как психологическое давление на судей, чтобы судьи перестали им давать по этому делу санкции. Видно, применяют психологическое давление. Вы же помните, закидывать им ходатайства специально дабы, бл*дь, доказать, что им, бл*дь, п*зда. То есть это такой плевок в лицо. Я даже, я даже о*уел, по какому делу, бл*дь. Я думал, может, он вам что-то докладывал. Черт конченый.

Человек просит: "Ну, если можно". А я набрал Свету, Света говорит: "У меня по этой судье нету". Я человеку звоню: "Та не, это х*йня". Он говорит: "Какая х*йня? Обыска уже берутся". И вот только что мне скинул это ходатайство. Я вам перекинул. Ты ох*ел, бл*дь! Человек вернул временно изъятое имущество, бл*дь. Ты идешь на обыски, бл*дь, к судье. Ну, это просто, ну, дома ее хотят. Тупо провести дома, а дома у нее ищут "документы, которые были основанием вынесения заведомо неправосудного решения".

Ты шо, черт, оху*л? У тебя шо, есть постановление Апелляционного суда, которое его отменило?! Как ты можешь констатировать, что это "заведомо неправосудное решение"? Следователь третьего следственного отдела Территориального управления. Я предлагаю следующее сделать, я предлагаю вызвать Олейника, именно не Руслана, Олейника и сказать "что это такое". Объяснить ситуацию, и Руслан обоср*тся. Ну, он уже вообще ох*евший, вышел из-под контроля. Ты шо, п*дарас, ты инициируешь обыска у судей, бл*дь, и не согласовываешь? Печерского суда. Еще и по делу ‍Шевцова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети появилась запись разговора Трубы и Удовиченко, в которой они обсуждали давление на экс-нардепа Александра Третьякова.

Также в начале января была обнародована запись, на которой Труба и Удовиченко говорят об обысках в доме и на разных предприятиях бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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