Разговор Трампа с Зеленским: рассекречен еще один сенсационный документ

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между президентами США и Украины – Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Документ обнародован на сайте комитета (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В жалобе информатор обеспокоен тем, что Трамп использовал свою власть, чтобы "просить о вмешательстве иностранного государства" в предстоящие президентские выборы.

По словам разведчика, личный адвокат президента Руди Джулиани "является центральной фигурой в этих попытках".

При этом Трамп назвал жалобу очередным фейком, обвинив ее автора в "охоте на ведьм". Он также призвал не доверять председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу, которому и был адресован документ.

В документе сотрудник американских спецслужб пишет, что чиновники Белого дома предприняли меры, чтобы "скрыть" все записи телефонного разговора, состоявшегося 25 июля 2019 года, особенно дословную расшифровку. Его попросили удалить стенограмму беседы из компьютерной системы, в которой такие стенограммы хранятся для координации, доработки и распространения среди чиновников.

"Многочисленные должностные лица Белого дома, непосредственно знавшие о звонке, сообщили мне, что после первоначального обмена любезностями президент использовал оставшуюся часть звонка для продвижения своих личных интересов. А именно, он стремился оказать давление на украинского лидера, чтобы тот предпринял действия, которые помогли бы президентской заявке на переизбрание в 2020 году. По словам должностных лиц Белого дома, осведомленных о призыве, президент оказал давление на Зеленского, чтобы, в частности, начать или продолжить расследование о деятельности бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена;

Мы помогаем предположительно раскрыть, что утверждения о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года возникли в Украине с конкретной просьбой - чтобы украинский лидер обнаружил и перевернул серверы, используемые Национальным демократическим комитетом (DNC) и проверенные американской компанией по кибербезопасности Crowdstrike, которая первоначально сообщила, что российские хакеры проникли в сети DNC в 2016 году; и встретиться или поговорить с двумя людьми, которых президент назвал в качестве своих личных посланников по этим вопросам - Джулиани и генеральным прокурором Барром - неоднократно упоминаемыми президентом в беседе", – говорится в записке.

По словам информатора, также Трамп хвалил украинского генпрокурора Юрия Луценко и посоветовал Зеленскому сохранить его на этой должности.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снятия Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся