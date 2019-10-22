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22 октября • обновлено в 13:01
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Разговор с Зеленским: выяснились новые факты о давлении Трампа

1.4т Читать материал на украинском

В разговоре президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским нашли факты давления американского лидера на иностранное правительство — с целью вмешаться в избирательную кампанию 2020 года.

Конгресс США выпустил соответствующий информационный бюллетень, сообщает The Washington Post. В нем, в частности, представлен перечень грубых злоупотреблений властью президента Трампа, которые очерчены как "потрясение", "кампания давления" и "прикрытие".

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"В качестве доказательства "потрясение" в бюллетене приводятся цитаты из расшифровки июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, что, как говорят, рисует картину злоупотребления Трампом своей должности, побуждая иностранное правительство вмешиваться в выборы в США 2020 года", — говорится в сообщении.

Трам и Зеленский

Трам и Зеленский

В то же время свидетельством "прикрытия" указывается представленная обличителем жалоба, которая спровоцировала начало расследования в отношении импичмента лидера Штатов. А среди фактов, доказывающих "кампанию давления", приведены текстовые разговоры чиновников Госдепартамента США.

Отмечается, что такой информационный бюллетень выпущен с целью помочь "лучше объяснить расследование своим избирателям".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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