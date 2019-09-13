Разговаривал сам с собой: два Зеленских на сцене "Квартала 95" "взорвали" зал. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в одном из номеров "Квартала 95".

Эпизод произошел в пятницу, 13 сентября, во время закрытой части форума YES в Киеве. Видео опубликовал "Левый берег".

Зеленский вышел на сцену по просьбе нового "кварталовца" Юрия Великого, который пародировал президента.

Украинского лидера попросили переводить текст обращения Великого, в котором было скрыто несколько шуток. В частности, Зеленский, говоря о встрече с президентом США, назвал не Дональда Трампа, а актрису Робин Райт, которая также была среди гостей форума.

Напомним, OBOZREVATEL внимательный следит за форумом YES в Киеве, где кож Выступив президент Украины Владимир Зеленский с рядом важных заявлений.

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