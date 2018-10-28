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''Раздуло, как шар'': перемены во внешности Путина стали предметом насмешек

8.4тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли перемены во внешности президента России Владимира Путина.

Так, пользователи иронично отреагировали на публикации фото журналиста из Кремлевского пула Дмитрия Смирнова, сделанные во время четырехстороннего саммита в Стамбуле (Турция).

На общих фото видно, что российский лидер имел странную форму лица. Визуально оно напоминало "шар". Такое явление сразу же вызвало бурную реакцию у пользователей сети.

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"Видно, что плешивого раздуло как шар. Последнее, что хоть немного напоминало в нём человека- пройденный этап. Теперь это полностью ботоксная кукла", - написал пользователь Ambull.

''Раздуло, как шар'': перемены во внешности Путина стали предметом насмешек
''Раздуло, как шар'': перемены во внешности Путина стали предметом насмешек

Отметим, Меркель и Путин находятся в Стамбуле, где проходит четырехсторонний саммит Турции, России, Германии и Франции по сирийскому урегулированию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в рамках саммита канцлер Германии Ангела Меркель поинтересовалось у Путина, где он взял свое пальто.

Персона
Владимир Путин
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