''Раздуло, как шар'': перемены во внешности Путина стали предметом насмешек

В сети высмеяли перемены во внешности президента России Владимира Путина.

Так, пользователи иронично отреагировали на публикации фото журналиста из Кремлевского пула Дмитрия Смирнова, сделанные во время четырехстороннего саммита в Стамбуле (Турция).

На общих фото видно, что российский лидер имел странную форму лица. Визуально оно напоминало "шар". Такое явление сразу же вызвало бурную реакцию у пользователей сети.

Саммит в Стамбуле: Париж и Берлин поспорили с Анкарой и Москвой про Дамаскhttps://t.co/y3kR4IxfT4 pic.twitter.com/gBO2LQmmSD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 октября 2018 г.

"Видно, что плешивого раздуло как шар. Последнее, что хоть немного напоминало в нём человека- пройденный этап. Теперь это полностью ботоксная кукла", - написал пользователь Ambull.

Отметим, Меркель и Путин находятся в Стамбуле, где проходит четырехсторонний саммит Турции, России, Германии и Франции по сирийскому урегулированию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в рамках саммита канцлер Германии Ангела Меркель поинтересовалось у Путина, где он взял свое пальто.