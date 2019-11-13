"Раздражает саботаж": Баканов рассказал о проблемах в СБУ

Глава Службы безопасности Иван Баканов посетовал, что "система" ведомства встретила его с сопротивлением.

Об этом друг президента Украины Владимира Зеленского рассказал в интервью "Главкому". Он подчеркнул, что "кланы мне здесь не рады".

"Ну, я бы не сказал, что это система. Это - системы. И, пожалуй, они не кастовые, а клановые. Не скажу, что привычно, но я чувствую себя здесь уверенно. Сложного, в смысле непреодоленного, в принципе, ничего нет. Раздражает саботаж верхушки, вдохновляет профессионализм рядовых работников", - рассказал Баканов.

"Система не восприняла меня дружно. Конечно, было сопротивление, саботаж. Но я отношусь к этому спокойно, потому что любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми столкнулся я", - отметил он.

Иван Баканов УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" раскрыли правду о конфликте главы СБУ Ивана Баканова со своим бывшим заместителем Владиславом Бухаревым.

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