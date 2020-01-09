"Разделяем скорбь семей погибших": Зеленский обсудил с президентом Афганистана авиакатастрофу МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашраф Гани через авиакатастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" рейса Тегеран-Киев, которая случилась 8 января.

Как сказано на сайте главы государства, он выразил сожаление в связи с гибелью граждан Афганистана в результате катастрофы.

"Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда – важнее всего", – отметил Зеленский.

Зеленский обсудил с президентом Афганистана авиакатастрофу МАУ

В свою очередь президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.

Зеленский отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы.

"Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования власти Афганистана", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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