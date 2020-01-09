"Разделяем скорбь семей погибших": Зеленский обсудил с президентом Афганистана авиакатастрофу МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашраф Гани через авиакатастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" рейса Тегеран-Киев, которая случилась 8 января.
Как сказано на сайте главы государства, он выразил сожаление в связи с гибелью граждан Афганистана в результате катастрофы.
"Украина искренне разделяет скорбь семей погибших. Для нас правда – важнее всего", – отметил Зеленский.
Зеленский обсудил с президентом Афганистана авиакатастрофу МАУ
В свою очередь президент Афганистана выразил соболезнования украинскому народу, вспомнив о гибели девяти членов экипажа и двух украинских пассажиров.
Зеленский отметил готовность украинской стороны максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы.
"Мы обязательно предоставим всю информацию о результатах расследования власти Афганистана", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате падения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время аварии в Иране самолета Boeing 737. Среди них были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальная.
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