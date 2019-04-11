Раздавали деньги и препятствовали полиции: в двух областях Украины разоблачили схему подкупа избирателей

В полицию анонимно сообщили о возможном подкупе избирателей на Черниговщине и Волыни.

По этим фактам полиция открыла уголовные производства и проводит расследование, пишут на сайте Национальной полиции.

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Так, в Черниговской отдел полиции сообщили, что в одном из партийных офисов в городе находится группа людей, которым раздают денежные средства – в обмен на поддержку одного из кандидатов в ходе голосования 21 апреля во время второго тура выборов президента Украины.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. В составе группы выехал и следователь, который должен был вручить повестку о вызове в полицию одному из сотрудников избирательного штаба в производстве о подкупе избирателей.

Офис был закрыт, но впоследствии оттуда стали выходить люди. Среди них было и лицо, которому предназначалась повестка. При этом один из мужчин, который находился в партийном офисе, по непонятным причинам злостно препятствовал работе полицейских, сообщают в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Пресс-служба Национальной полиции Украины

За несколько часов на этот же адрес снова поступил звонок о вызове полиции – в этот раз от сотрудников офиса. Заявители жаловались на активистов, которые вошли в помещение и проводили прямую трансляцию.

Пресс-служба Национальной полиции Украины

По этим фактам полицейские открыли два уголовных производства – по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

В этот же день в Киверцовский отдел полиции в Волынской области поступило сообщение от гражданина о возможном нарушении избирательного законодательства в пгт. Олыка Киверцовского района. Так, по словам заявителя, в Доме культуры неустановленное лицо осуществляло выплату-расчет денежных средств волонтерам, которые агитировали в пользу того же кандидата на выборах президента Украины во время первого тура.

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Пресс-служба Национальной полиции Украины

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (предложение, обещание или предоставление избирателю или участнику референдума неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед первым туром выборов президента, 29 марта, полиция Черкасс зафиксировала подкуп избирателей представителями одного из кандидатов в президенты Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!