"Раздавали билеты на "Квартал 95": Тищенко объяснил потасовку со Скориком. Видео

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что конфликт с депутатом от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николаем Скориком произошел из-за раздачи билетов на концерт "Квартала 95".

Об этом политик рассказал в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL, отметив, что он не избивал Скорика.

Николай Тищенко СтопКор

"Это ложная информация (об избиении – Ред.)…Я же замглавы комитета инфраструктуры и замглавы фракции, поэтому мне нужно знать, что происходит в парламенте. Смотрю за моей спиной какая-то группа людей собралась. Подхожу поближе, смотрю, раздают билеты на концерт "Квартала 95", – пояснил парламентарий.

При этом он не уточнил, кто именно раздавал билеты в Раде, обозначив нардепа как "мужчина с красным лицом".

Отметим, что потасовка в ВР произошла утром, 30 октября, когда Рада отклонила проект постановления о создании Временной следственной комиссии для расследования трагедии 2 мая в Одессе, которую должен был возглавить Николай Скорик, передает "112 Украина".

Сообщается, что во время обсуждения проекта постановления критиковали кандидатуру Скорика, а также формулировку названия проекта постановления. Звучали призывы назначить главой ВСК представителя "Слуги народа".

Уже после конфликта Скорик рассказал, что ему оторвали пуговицу, но писать заявление он не намерен.

"Нет, не буду. Господин Тищенко жлоб – можете ему так и передать, и ведет себя неправильно", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября в зале заседания Верховной Рады, нардеп Богдан Яременко договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

После политик подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. Однако он заявил, что свою беседу в телефоне он специально сфабриковал.

Позже депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива высмеял секс-переписку на заседании Рады, за которой застукали "слугу народа" Яременко.

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