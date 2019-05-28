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Раздача паспортов Зеленским: что известно об одном из новых гражданин Украины

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Президент Владимир Зеленский по упрощенной процедуре предоставил украинское гражданство почетному генконсулу страны в Сирии Тамеру Аль-Тунси.

Согласно указу президента №329/2019, обнародованному его пресс-службой, Аль-Тунси стал гражданином Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед страной.

"Принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Аль-Тунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, проживающего в городе Одессе", – говорится в тексте указа.

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Тамер Аль-Тунси

Тамер Аль-Тунси

Depo.ua

Раздача паспортов Зеленским: что известно об одном из новых гражданин Украины

Скрин указа президента

Известно, что в 2018 году Тамеру Аль-Тунси вручили нагрудный знак "За преданность дипломатической службе".

Посол оказывал помощь в эвакуации граждан Украины во время конфликта в Сирии, способствовал освобождению украинских моряков, захваченных недалеко от Сирии. Он сотрудничает с благотворительным фондом "С теплом в сердце" и одесским Домом ребенка.

Тамер Аль-Тунси также активно участвует в популяризации исторического наследия и современных достижений государства.

В 2016 году пятый президент Петр Порошенко наградил Аль-Тунси орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Как писал OBOZREVATEL, украинский паспорт также получил российский нападающий хоккейного клуба "Донбасс" Александр Костиков.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Гражданство
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Сидорова Дианочка
Сидорова Дианочка
Моя благoдаpность тому, ктo пoкaзал мнe сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁d81eo1b Проcто пpoйдя опроc пoлyчила почти полyгoдовyю зарплaту)) Пользyйтeсь, пoка ещe есть возмoжнoсть=)
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