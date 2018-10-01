Раздача паспортов на Закарпатье: Венгрия нашла подлую лазейку

Украинцы, которые имеют паспорта других стран, не совершают преступления, если не информируют об их наличии.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, комментируя возмущение Киева в связи с тем, что венгерские консулы раздают гражданство украинцам и инструктируют их, как скрывать свои венгерские паспорта.

"Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто встретился со своим украинским коллегой в среду в Нью-Йорке в рамках заседания высокого уровня 73-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На встрече министр иностранных дел Украины признал, что в Украине не существует закона, запрещающего гражданам иметь паспорт из другой страны. Кроме того, законом не запрещено предоставление паспорта другой страны, и не является преступлением, когда кто-то не сообщил о том, что он также имеет паспорт другой страны", - заявил Менцер.

Он добавил, что нападка на венгров неприемлема, поскольку "несколько дней назад глава Закарпатья заявил, что, по крайней мере, половина членов парламента Украины являются двойными гражданами".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появился видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула с Берегового. Со своей стороны Будапешт пообещал ответить зеркальными мерами.

Между тем российский пропагандист Артем Шейнин пригрозил Украине потерей Закарпатья, которое, по его мнению, якобы может пойти по пути Донбасса.