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16 сентября • обновлено в 17:50
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"Разбойники должны сесть": Ткаченко потребовал проверок в мэрии Кличко

1.3т Читать материал на украинском

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что Киеву нужен аудит органов власти для того, чтобы наконец наказать всех виновных в масштабных хищениях из бюджета столицы.

Своей позицией поделился он на странице в Facebook.

"Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян, сели за решетку. Как народный депутат и как киевлянин, я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур. Аудит, который был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен", – написал он.

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Ткаченко потребовал проверок в мэрии Кличко

Ткаченко потребовал проверок в мэрии Кличко

jetsetter.ua

Ткаченко отметил, что необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно. По его словам, массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно разоблачались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий.

"Почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА, уже во времена Кличко, так и не были доведены до финального конца. Ни одного вора за решеткой", – возмутился нардеп.

"Я обращаюсь ко всем, кто работает в КГГА и команде Кличко: если, как вы утверждаете, вам нечего скрывать, то не надо нервничать, аудит только докажет вашу невиновность", – отметил он.

По мнению Ткаченко, Киев требует перезагрузки. Поэтому он вместе с коллегами настоял на немедленном принятии нового Закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе.

"Киевляне заслуживают качественных изменений и достойной жизни. Мы вернем гордость за столицу", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко заявил, что городская власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправленческих полномочий.

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Персоны
Александр Ткаченко Виталий Кличко Алексей Гончарук
Место
Украина Киев
Теги
Партия Слуга народа КГГА
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
?!? Может Ткаченко покажет пример и САМ первым "присядет"?!! Сильно много воня от этого ЗЕленого! Тьфу!
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