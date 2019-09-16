"Разбойники должны сесть": Ткаченко потребовал проверок в мэрии Кличко

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что Киеву нужен аудит органов власти для того, чтобы наконец наказать всех виновных в масштабных хищениях из бюджета столицы.

Своей позицией поделился он на странице в Facebook.

"Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян, сели за решетку. Как народный депутат и как киевлянин, я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур. Аудит, который был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен", – написал он.

Ткаченко потребовал проверок в мэрии Кличко jetsetter.ua

Ткаченко отметил, что необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно. По его словам, массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно разоблачались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий.

"Почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА, уже во времена Кличко, так и не были доведены до финального конца. Ни одного вора – за решеткой", – возмутился нардеп.

"Я обращаюсь ко всем, кто работает в КГГА и команде Кличко: если, как вы утверждаете, вам нечего скрывать, то не надо нервничать, аудит только докажет вашу невиновность", – отметил он.

По мнению Ткаченко, Киев требует перезагрузки. Поэтому он вместе с коллегами настоял на немедленном принятии нового Закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе.

"Киевляне заслуживают качественных изменений и достойной жизни. Мы вернем гордость за столицу", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко заявил, что городская власть в Киеве сможет работать эффективно только в условиях развитой децентрализации и предоставления киевлянам реальных самоуправленческих полномочий.

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