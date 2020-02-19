"Давайте разберемся!" "Разбойник" снова поспорил с Зеленским в Борисполе: видео

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский в июле назвал "разбойником" и выгнал с совещания, снова публично обратился к главе государства.
Новый инцидент произошел во время визита Зеленского в Борисполь в среду, 19 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В этот раз Годунок решил попросить президента расследовать хищения в сфере здравоохранения, устроив с ним спор. "Господин президент, дайте слово Ярославу-"разбойнику"?"– выкрикнула женщина из толпы во время брифинга.
"Разбойник" снова поспорил с Зеленским в Борисполе
"Я понимаю, это будет дико от меня звучать, но послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", я не про себя сейчас говорю, но будет удивительно от меня звучать. Когда расследуются злоупотребления, кражи предыдущей райадминистрации. Я понимаю, что тогда вам на меня наговорили, что я такой-сякой плохой, но вот "разбойник" пришел просить вас, губернатора просил, пожалуйста, давайте миллионы, сотни, которые украла предыдущая райадминистрация, на которые мы могли построить корпус, давайте наконец-то разберемся. Поверьте, я готов предоставить факты, миллионы краж", – возмутился чиновник.
"Разбойник" Годунок поспорил с Зеленским в Борисполе
Скриншот из видео
"Я прошу прощения, можно мы сначала достроим, а потом будем разбираться. Я хочу еще раз вам сказать – вы уже известный здесь человек", – пошутил президент.
"Спасибо. Ну просто за 100 миллионов, можно было за 50 сделать", – продолжил Годунок.
"Это к правоохранительным органам. Я же не правоохранительный орган", – ответил ему Зеленский.
"Дайте поручение расследовать факты", – высказался "разбойник", на что президент ответил утвердительно и закончил разговор.
Смотрите видео с 10:20
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июле президент Украины Зеленский со словами "Выйди отсюда! Выйди, разбойник!" выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Годунка.
OBOZREVATEL выяснил, что Годунок был осужден на 5 лет лишения свободы по 3-м статьям. Однако, учитывая то, что это была его первая судимость, суд освободил мужчину от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.
Журналист Владимир Бойко уличил Годунка во лжи.
Сначала секретарь Бориспольского городского совета, которого выгнал из зала Зеленский, заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратится в суд за оскорбления чести и достоинства.
Однако на следующий день Годунок назвал произошедшее маленьким недоразумением.
А еще через некоторое время человек снова передумал. Он сказал, что намерен судиться против главы государства.
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