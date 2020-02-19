"Давайте разберемся!" "Разбойник" снова поспорил с Зеленским в Борисполе: видео

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский в июле назвал "разбойником" и выгнал с совещания, снова публично обратился к главе государства.

Новый инцидент произошел во время визита Зеленского в Борисполь в среду, 19 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В этот раз Годунок решил попросить президента расследовать хищения в сфере здравоохранения, устроив с ним спор. "Господин президент, дайте слово Ярославу-"разбойнику"?"– выкрикнула женщина из толпы во время брифинга.

"Разбойник" снова поспорил с Зеленским в Борисполе

"Я понимаю, это будет дико от меня звучать, но послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", я не про себя сейчас говорю, но будет удивительно от меня звучать. Когда расследуются злоупотребления, кражи предыдущей райадминистрации. Я понимаю, что тогда вам на меня наговорили, что я такой-сякой плохой, но вот "разбойник" пришел просить вас, губернатора просил, пожалуйста, давайте миллионы, сотни, которые украла предыдущая райадминистрация, на которые мы могли построить корпус, давайте наконец-то разберемся. Поверьте, я готов предоставить факты, миллионы краж", – возмутился чиновник.

"Разбойник" Годунок поспорил с Зеленским в Борисполе Скриншот из видео

"Я прошу прощения, можно мы сначала достроим, а потом будем разбираться. Я хочу еще раз вам сказать – вы уже известный здесь человек", – пошутил президент.

"Спасибо. Ну просто за 100 миллионов, можно было за 50 сделать", – продолжил Годунок.

"Это к правоохранительным органам. Я же не правоохранительный орган", – ответил ему Зеленский.

"Дайте поручение расследовать факты", – высказался "разбойник", на что президент ответил утвердительно и закончил разговор.

Смотрите видео с 10:20

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