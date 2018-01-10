Разбой сына известного нардепа: Ляшко выступил с громким обвинением

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Попов пытается спасти своего сына от тюрьмы, "торгуя" своим мандатом с властью.

Об этом в своем Facebook написал лидер РПЛ Олег Ляшко.

"Игорь Попов придумывает и рассказывает журналистам сказки, почему он не выполнил мое однозначное требование и не сложил депутатский мандат, когда его вооруженный сын грабил магазины и бил продавщиц пистолетом по голове", - пишет нардеп.

По его словам, настоящая единственная причина, почему Попов не сдал мандат - потому что он "нечестный и безответственный трус, для которого мандат важнее репутации и ответственности перед украинцами, перед лидером и командой".

"Теперь он торгует с властью украденным у меня мандатом, чтобы спасти своего сына от тюрьмы. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Это, к сожалению, не про Попова!" - добавил "радикал".

7 ноября 14-летний сын Попова попался на вооруженном грабеже магазина. Его отец не стал отнекиваться и сразу же публично признал вину отпрыска.

Как сообщал "Обозреватель", Попова-младшего и его сообщника Владислава Чобана подозревают в еще пяти нападениях.