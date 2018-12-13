''Хотели устранить'': экс-нардеп расставил точки над ''і'' в деле Насирова

Уголовное дело в отношении Романа Насирова является сфабрикованным, ведь реальных доказательств его вины никто не предоставил.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил экс-народный депутат, судья и заслуженный юрист Юрий Кармазин. По его словам, доводы прокуроров против Романа Насирова базируются на нелепых предположениях правоохранителей.

“Я прихожу к выводу, что эти 140 или более томов по Роману Насирову, были сделаны с одним желанием — устранить его от власти. Ни одно СМИ не сообщило, а я поинтересовался — Насиров ничего не украл. На данный момент это ничего не доказано. Я с ним не знаком, но презумпцию невиновности бросили, растоптали. Руководители правоохранительных органов, злоупотребляя доверием людей, поняли, что ничего не могут по делу Насирова сделать, поэтому сейчас один час в день зачитывают обвинительный акт”, — заявил Кармазин.

При этом экс-нардеп подчеркнул, что увольнение и фабрикация дел в отношении главы Государственной фискальной службы выгодны только его политическим оппонентам.

“Насиров не был бы арестован, задержан, если бы он не мешал на этом посту человеку из другой политической силы. Именно поэтому и заявлял Владимир Гройсман (премьер-министр Украины. — Ред.), что заместитель главы ГФС Продан (Мирослав Продан. — Ред.) которого он сам же и сделал исполняющим обязанности на более чем два года, — уйдет с должности тогда, когда уйдет сам Гройсман”, — подытожил Кармазин.

Как писал OBOZREVATEL,11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности. Суд признал, что его отстранение и увольнение с поста были незаконными.