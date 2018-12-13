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''Хотели устранить'': экс-нардеп расставил точки над ''і'' в деле Насирова

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Уголовное дело в отношении Романа Насирова является сфабрикованным, ведь реальных доказательств его вины никто не предоставил.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил экс-народный депутат, судья и заслуженный юрист Юрий Кармазин. По его словам, доводы прокуроров против Романа Насирова базируются на нелепых предположениях правоохранителей.

“Я прихожу к выводу, что эти 140 или более томов по Роману Насирову, были сделаны с одним желанием — устранить его от власти. Ни одно СМИ не сообщило, а я поинтересовался — Насиров ничего не украл. На данный момент это ничего не доказано. Я с ним не знаком, но презумпцию невиновности бросили, растоптали. Руководители правоохранительных органов, злоупотребляя доверием людей, поняли, что ничего не могут по делу Насирова сделать, поэтому сейчас один час в день зачитывают обвинительный акт”, — заявил Кармазин.

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''Хотели устранить'': экс-нардеп расставил точки над ''і'' в деле Насирова

При этом экс-нардеп подчеркнул, что увольнение и фабрикация дел в отношении главы Государственной фискальной службы выгодны только его политическим оппонентам.

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“Насиров не был бы арестован, задержан, если бы он не мешал на этом посту человеку из другой политической силы. Именно поэтому и заявлял Владимир Гройсман (премьер-министр Украины. — Ред.), что заместитель главы ГФС Продан (Мирослав Продан. — Ред.) которого он сам же и сделал исполняющим обязанности на более чем два года, — уйдет с должности тогда, когда уйдет сам Гройсман”, — подытожил Кармазин.

Как писал OBOZREVATEL,11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности. Суд признал, что его отстранение и увольнение с поста были незаконными.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Роман Насиров
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