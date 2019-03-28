"Расстрелять!" Порошенко гневно прокомментировал скандал с "Укроборонпромом"

Президент Украины Петр Порошенко резко прокомментировал коррупционный скандал, который разразился в оборонном комплексе Украины.
О своем отношении к ситуации он рассказал в ходе закрытой встречи с блогерами в своем предвыборном штабе, передает theБабель.
"Страшно зол на ситуацию в "Укроборонпроме". За заработки на армии оправдывать никого не буду. Если говорим, что покупаем комплектующие для бронетехники, которые производятся только в России, а кто-то смог поставить на 30 процентов дешевле, того, кто продал дороже, — расстрелять. Без сожаления", – сказал президент.
Встреча Порошенко с блогерами
facebook.com/a.chto.tam.u.pp
Встреча Порошенко с блогерами
facebook.com/a.chto.tam.u.pp
Отметим, ранее Порошенко заявил, что по факту хищений в "Укроборонпроме" уже открыто десять уголовных производств и у всех фигурантов дела проведены обыски.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Он также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
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