"Расстрелять!" Порошенко гневно прокомментировал скандал с "Укроборонпромом"

Президент Украины Петр Порошенко резко прокомментировал коррупционный скандал, который разразился в оборонном комплексе Украины.

О своем отношении к ситуации он рассказал в ходе закрытой встречи с блогерами в своем предвыборном штабе, передает theБабель.

"Страшно зол на ситуацию в "Укроборонпроме". За заработки на армии оправдывать никого не буду. Если говорим, что покупаем комплектующие для бронетехники, которые производятся только в России, а кто-то смог поставить на 30 процентов дешевле, того, кто продал дороже, — расстрелять. Без сожаления", – сказал президент.

Встреча Порошенко с блогерами facebook.com/a.chto.tam.u.pp

Встреча Порошенко с блогерами facebook.com/a.chto.tam.u.pp

Отметим, ранее Порошенко заявил, что по факту хищений в "Укроборонпроме" уже открыто десять уголовных производств и у всех фигурантов дела проведены обыски.

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