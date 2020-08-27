Зеленский – о расстреле автобуса Кивы: мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса организации "Патриоты – за жизнь" нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.

На нападение глава страны отреагировал в своем Telegram-канале 27 августа. "Такая эффективность должна стать нормой", – написал президент.

Зеленский подчеркнул, что ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений.

"Именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой", – написал украинский глава.

Он добавил, что украинская власть "не может допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах".

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон – один для всех"... Громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные – получать реальное наказание", – подытожил украинский лидер.

Полный пост Зеленского в Telegram. Скриншот

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