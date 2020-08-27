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Зеленский – о расстреле автобуса Кивы: мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
10,3 т.
Зеленский прокомментировал нападение на автобус ОПЗЖ

Зеленский прокомментировал нападение на автобус ОПЗЖ.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса организации "Патриоты – за жизнь" нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.

На нападение глава страны отреагировал в своем Telegram-канале 27 августа. "Такая эффективность должна стать нормой", – написал президент.

Зеленский подчеркнул, что ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений.

"Именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой", – написал украинский глава.

Он добавил, что украинская власть "не может допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах".

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон – один для всех"... Громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные – получать реальное наказание", – подытожил украинский лидер.

Полный пост Зеленского в Telegram.

Полный пост Зеленского в Telegram. Скриншот

Скриншот

Скриншот

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УкраинаКриминалРасстрел автобуса Кивы под Харьковом"Оппозиционная платформа - За жизнь"Владимир ЗеленскийИлья Кива
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