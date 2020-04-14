Рассмотрение поправок к закону о ПриватБанке внезапно перенесли: Южанина рассказала подробности

Заседание профильного комитета, который должен был рассматривать поправки к законопроекту о ПриватБанке, неожиданно перенесли с 16 на 21 апреля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина. Она выразила убеждение, что президент Владимир Зеленский не имеет политической воли на принятие этого законопроекта, поэтому страна становится заложницей олигархических интересов.

"Размышления о принятии законопроекта №2571-д. Поддержать голосования этого законопроекта президент Зеленский приехал лично в Раду. "Европейская солидарность" отдала голоса ради финансовой стабильности Украины. А дальше документу 2571-д начались настоящие" чудеса "и фокусы. От 16 000 поправок – к затягиванию процесса рассмотрения в профильном комитете", – напомнила Южанина.

"Мои заявления об отсутствии политической воли для принятия закона получают все больше ярких подтверждений. Сегодня очередное. Срок подачи поправок для рассмотрения законопроекта во втором чтении закончился 6 апреля 2020 года. Как член профильного комитета ни одного сообщения о том, как продвигается работа по подготовке таблицы, у меня не было", – заметила Южанина.

Она отметила, что только вчера, 13 апреля, через систему электронного документооборота получила письмо, что заседание комитета состоится 16 апреля 2020 года, то есть с момента окончания срока подачи поправок прошло 9 дней.

"Кстати, эта таблица, которая уже, надеюсь, давно сформирована, так и не поступила народным депутатам на ознакомление. А тут опять фальстарт – комитет переносится на 21 апреля. Еще больше недели Украина будет жить в условиях "туманного" финансового будущего", – подчеркнула Южанина.

"Принятый накануне секвестр бюджета становится заложником политической игры Офиса президента, от которого так зависит председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", – убеждена Южанина.

Как писал OBOZREVATEL:

7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который исключает возвращение ПриватБанка или миллиардные компенсации за ПриватБанк прежним владельцам.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение 16335 поправок в закон о ПриватБанке потребуется около года.

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