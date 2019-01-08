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''Рассматривают еще три страны'': дипломат назвал сроки вступления Украины в НАТО

1.2тЧитать материал на украинском

Украина не сможет стать 30-м членом НАТО, однако за условия активной работы в этом направлении реально стать 31-м или 32-м членом Альянса.

Такое заявление в интервью "112" сделал глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко. При этом он назвал 30 символическим числом.

"Как вы знаете, в течение последнего саммита было принято решение, что в ответ на российскую агрессию НАТО начнет инициативу "4 по 30", что означает 30 батальонных групп, 30 кораблей, 30 эскадрилий самолетов должны быть готовы дать отпор России в течение 30 дней. Кроме того, мы сейчас знаем, что начались переговоры относительно 30-го члена НАТО… однако этого Украина уже не успеет", — сказал Пристайко.

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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

АиФ-Украина

Он также подчеркнул, что Украина сможет претендовать на членство после вступления Македонии.

"Как вы знаете, альянс рассматривает, кроме Македонии, еще три страны, среди которых Босния и Герцеговина, Грузия и Украина, как те страны, которые готовы и готовятся стать членом альянса", — уточнил он.

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Кроме того, Пристайко также озвучил главные задачи страны на 2019 год в процессе вступления в НАТО, важнейшая из которых — защита государства в войне.

"Что касается защиты нашего государства — мы должны сделать все необходимое, чтобы наша армия стала способной отбить агрессора, чтобы наше общество было способным победить в гибридной войне.

Ну а результат, вступление в НАТО — это как окончательное завершение процесса, когда Украина станет одним из членов сильнейшего в мире альянса", — подчеркнул дипломат.

Иллюстрация

Иллюстрация

ukrreporter.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в НАТО поставили России жесткий ультиматум и потребовали начать выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
НАТОполитика
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
То есть ответка последует только через 30 дней. Ок))
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