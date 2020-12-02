Расследование против Порошенко за контрнаступление на Донбассе в 2014-ом продлили на год, – Головань

Печерский районный суд продлил на год срок досудебного расследования уголовного производства, против пятого президента Петра Порошенко за организацию контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань. Он отметил, что дела против лидера "Евросолидарности" координируются Офисом Зеленского, который ставит силовикам задачи по преследованию лидера оппозиции.

"Мы все слушали лицемерное поздравление президента Зеленского, когда он, например, говорил о необходимости защиты Украины от внешнего врага. А в то же время 26 ноября этого года еще на год решением Печерского суда было продолжено так называемое "досудебное расследование" относительно заявления об объявлении преступлением приказ пятого президента Украины Порошенко о контрнаступлении, о защите Украины от агрессии Российской Федерации", – сообщил Головань.

По его словам, Государственное бюро расследований потратило на это уголовное производство 1,5 года, хотя на самом деле учреждение не занималось расследованием, а просто использовало деньги налогоплательщиков.

"1,5 года расследовало ГБР этот юридический "трэш", как говорил бывший генеральный прокурор Рябошапка. Конечно, ничего они не расследовали, но они хотят продолжать тратить средства налогоплательщиков на этот бред. И мы понимаем, что дело в системной работе пророссийских сил, которые прочно окопались в президентском Офисе. Это так называемая "юридическая команда", которая координирует все эти десятки уголовных дел, направленных против оппозиции, против пятого президента Украины Порошенко и его политической силы в интересах государства-агрессора, в интересах России" , – убежден адвокат.

Головань сообщил, что еще одно производство зарегистрировано Офисом генпрокурора против Порошенко за то, что в 2016 году законом Украины были введены европейские конкурсные процедуры для отбора руководителей учреждений культуры.

"Президент Зеленский в своем приветствии говорил об идеалах людей, которые шли на баррикады во время революции на граните, Революции Достоинства. В то же время появилось новое уголовное производство против пятого президента Порошенко. Суть лично зарегистрированного генеральным прокурором Венедиктовой по решению того же Печерского районного суда производство – пытаются объявить преступлением подписание Порошенко в январе 2016 года принятого Верховной Радой закона, который ввел конкурсные процедуры и контрактную форму трудоустройства для руководителей учреждений культуры – театров, музеев и т.д. То есть введение президентом Порошенко и украинским парламентом европейского порядка назначения руководителей учреждений культуры", – сообщил Головань.

Он отметил, что таким образом власти пытаются разрушить достижения нашего государства на европейском пути. По команде из Офиса Зеленского продолжается и преследования телеканала "Прямой", отметил Головань.

"Уже в сентябре этого года заместитель генерального прокурора Говда был вынужден признать официально в своем постановлении, что никаких материалов, которые бы свидетельствовали о каких-либо нарушениях закона со стороны пятого президента, материалы этого производства не содержат. Итак, согласно закону, даже расследовать ГБР здесь не имеет полномочий. Однако это продолжается уже более полутора лет, а собираются расследовать еще год это уголовное производство. Совершать обыски, другие так называемые следственные действия с целью – организацией политических преследований и давления на оппозиционный телеканал", – подчеркнул Головань .

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований закрыть дело, по которому пятый президент Петр Порошенко 28 февраля вызывался на допрос в связи с отсутствием состава преступления.