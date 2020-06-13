Благодаря расширенному партнерству с НАТО Украина получила новые возможности для организации военных учений и ряд других преимуществ.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила новый вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, это также дает возможность обмениваться специальной оперативной информацией.

Расширенное партнерство Украины с НАТО: в Кабмине уточнили преимущества

"Это решение говорит о том, что Украина уже сделала достаточно в рамках выполнения годовых программ Украина-НАТО для того, чтобы приблизиться к стандартам НАТО таким образом, чтобы мы могли обмениваться специальной оперативной информацией, которая была закрыта для нас до этого, потому что у нас были другие стандарты и правила классификации данных, относительно технических возможностей", – пояснила Стефанишина.

Она добавила, что граждане и сотрудники специальных органов могут быть связными офицерами, которые будут делегированы в специальные органы Альянса для взаимодействия и обеспечения обмена информацией.

С политической точки зрения это решение означает, что "уставы и операционные документы по деятельности наших подразделений уже полностью взаимосовместимы с натовскими", подытожила Стефанишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в пятницу, 12 июня, получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Таким образом наша страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.