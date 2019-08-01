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США и Китай вступают в игру? Что будет с переговорами по Донбассу

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В Украине вновь активизировалась тема перезагрузки “нормандского формата”.

Звучат идеи о привлечении Британии, США и даже Китая, чтобы существенно ослабить позиции России.

Реален ли мир на Донбассе уже в ближайшие месяцы – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • Украинские дипломаты рассматривают вариант привлечения в переговорный процесс по Донбассу Британии, США и даже Китая;

  • Правда, у этой идеи слишком много "но". Ведь в Лондоне – Brexit, в Вашингтоне – на носу выборы, а Дональд Трамп предпочитает обсуждать проблемы с глазу на глаз с Владимиром Путиным;

  • Китай же не хочет портить отношения с Россией, да и Украина слишком далеко от Пекина;

  • При этом ситуация вокруг “нормандского формата” пока стоит на паузе, отечественные дипломаты готовят почву и планируют до конца года все же запустить более активный процесс.

Россия против всех

Переговоры в “нормандском формате” с представителями Германии, Франции, России и Украины сдвинулись с мертвой точки. По крайней мере, пока стороны договорились о соблюдении первых пунктов Минских соглашений – прекращение огня и отвод вооружений. В частности, речь идет об отходе войск как Украины, так и наемников из “Л/ДНР” от Станицы Луганской.

Такое решение было принято в рамках переговоров советников глав внешнеполитических ведомств 4-х стран. Следующий раунд переговоров планируется на конец лета. При этом Украина всерьез обсуждает возможность усиления собственных переговорных позиций за счет привлечения к процессу Британии и США (как глобальных игроков, а также участников Будапештского меморандума).

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О такой возможности заговорил и представитель Украины в Минской контактной группе Роман Безсмертный. Также он упомянул о возможном привлечении Китая. Правда, по мнению того же Безсмертного, сделать это будет достаточно сложно.

"Вряд ли американцы с удовольствием воспримут инициативу расширения нормандского формата за счет США. Также сложно сказать, что этой инициативе будет рад Кремль. Нужно ли это Украине? Да. Нам выгодно, чтобы к данному процессу были привлечены США, Великобритания и желательно Китай. Но гарантирует ли объединение нормандского и будапештского форматов решение проблемы – большой вопрос", – сказал Безсмертный.

Леонид Кучма и Владимир Зеленский

Леонид Кучма и Владимир Зеленский

Будет ли мир на Донбассе?

Оценивать перспективы освобождения Донбасса и его реинтеграцию достаточно сложно. Эксперты считают, что независимо от нынешнего настроя президента Владимира Зеленского или западных партнеров – у России достаточно выгодные позиции. Несмотря на давление санкций, или социальные проблемы, в Кремле многие настроены “дожать” вопрос и заставить Украину пойти на существенные уступки.

Переговоры в "нормандском формате"

Переговоры в "нормандском формате"

При этом перспективы участия в обновленном формате США, Британии и Китая ставит под сомнение международник Николай Белесков. По его мнению, у Лондона слишком много проблем, связанных с Brexit, а также внутренней повесткой.

Поэтому до решения этих препятствий Британия особого участия в дипломатической войне за Донбасс принимать не будет. Китаю вмешиваться в эту историю также не по душе.

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“Американцы очень скептически относятся к этим форматам для переговоров. Им больше нравятся двусторонние переговоры, в том числе и на высшем уровне. Это статусность, ни к чему США присоединяться к многостороннему формату, если Вашингтону нужно обсудить что-то с Москвой по Украине, они могут сделать это и так.

Также есть заявление Курта Волкера, мол от изменения формата проблема не меняется. Американцы интересны нам не столько в контексте переговоров по Донбассу, сколько в принятии решений, которые заставят Россию существенно изменять свою внешнюю политику”, – подчеркнул OBOZREVATEL Белесков.

Нормандский формат

Нормандский формат

Советует не сбрасывать со счетов Лондон международник Юлия Осмоловская. По ее словам, новый премьер-министр Борис Джонсон близок по темпераменту к президенту США и на фоне ослабления по Brexit попытается одержать внешнеполитическую победу.

"Фактор конфронтации с Россией в Британии консолидирует как лейбористов, так и консерваторов. Я не исключаю, что Джонсон активно подхватит идею и будет тесно сотрудничать вместе со Штатами", – уверена Осмоловская.

Также, по мнению международника, есть несколько инициатив в контексте "нормандского формата", которые потенциально могут быть полезны для Украины. К примеру, вернуться к обсуждению вопроса оккупации Крыма с учетом стран-подписантов Будапештского меморандума. Или поработать конкретно со странами-участниками Совета безопасности ООН.

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Также особое внимание в контексте будущего Донбасса стоит уделить и негласному противостоянию кума Путина Виктора Медведчука и советника президента РФ Владислава Суркова. Именно эти две политические фигуры и борются за влияние на Донбасс.

Международник Андрей Бузаров советует украинским дипломатам больше сфокусироваться на сотрудничестве с США. Ведь именно от американо-российских переговоров во многом может зависеть судьба соглашения по Донбассу.

"Если мы говорим о необходимости расширить "нормандский формат", то я бы акцентировал внимание на США. Американо-российские переговоры могут улучшить ситуацию. Хотя, я бы не исключал и другие форматы, в том числе и с другими иностранными партнерами", – подчеркнул Бузаров.

Смотрите видео по теме:

Немного инсайдерской информации о нынешней ситуации вокруг Донбасса опубликовали и авторы Телеграм-канала “Легитимный”.

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“Стоит задача переформатировать старую дорожную карту и сформировать новую для создания иллюзии, что "Минск" сдвинулся с мертвой точки. Рассматриваются варианты сделать уступки по ряду принципиальных моментов связанных с "Л/ДНР". Владислава Суркова сейчас волнует только одно, не дать возможность Медведчуку начать выполнять свой "план-концепцию".

Михаил Бабич полностью погрузился в изучение всех финансовых программ за 10 лет, решили копать глубоко, чтобы определить интересантов и кто участвовал в коррупционных схемах со странами СНГ. По каждой стране составляется список компаний и заинтересованных лиц, принимающих участие в схемах. Прорабатывают варианты уголовных дел за отмывание денег и коррупционные схемы", – отметили авторы публикации.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Леонид Кучма
Место
Украина
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