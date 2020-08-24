Иран обнародовал записи "черных ящиков" самолета МАУ: в МИД Украины озвучили требования

Украина будет настаивать на привлечении Ирана к международной правовой ответственности за крушение пассажирского самолета МАУ и продолжать переговоры.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель украинской группы переговорщиков с Тегераном по катастрофе Boeing 737 Евгений Енин. Он прокомментировал данные из "черных ящиков" сбитого лайнера, которые 23 августа обнародовала Организация гражданской авиации Ирана.

"Прошло 8 месяцев с момента катастрофы и иранская сторона, отвечающая за техническое расследование, наконец решила обнародовать результаты считывания "черных ящиков", которое, я хотел бы напомнить, состоялось во Франции почти полтора месяца назад", – сказал сотрудник МИД.

"И расследование подтвердило то, что мы с самого начала предполагали, что самолет был абсолютно исправен, как и все его системы, все пилоты действовали в соответствии с имеющимися инструкциями, и более того, указанный рейс получил все необходимые согласования на вылет от иранской как военной, так и гражданской администрации", – добавил он.

Енин также подчеркнул, что записи подтвердили: причиной трагедии стало попадание в самолет двух ракет противоракетной обороны иранской стороны.

Замминистра отметил, что Украина будет требовать гарантий неповторения подобных инцидентов, и кроме того, компенсаций как родственникам погибших пассажиров, так и государству.

"Мы надеемся, что иранская сторона предоставит нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какой бы горькой эта информация и правда не были", – добавил он.

Евгений Енин. Радио Свобода

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