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''Рассчитывали, что погибнут!'' Путин сделал едкое заявление о захвате моряков в Черном море

7.1тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Черном море с захватом украинских кораблей и моряков был провокацией.

"Провокации всегда плохи, рассчитаны на обострение ситуации. Понятно, у них выборы, надо поднять рейтинги действующей власти", — сказал он на большой пресс-конференции.

По его словам, это вредит интересам народа. "Предвыборный рейтинг Петра Алексеевича подрос: с пятого места он переместился на второе. Он свою задачу выполнил за счет интересов страны", — добавил глава государства РФ.

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот видео

По его убеждению, украинских военнослужащих отправили с расчетом на то, что они погибнут.

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"Украинская сторона рассчитывала, что кто-то из моряков погибнет", - заявил Путин.

Президент России допустил, что украинцев, задержанных во время инцидента в Черном море, могут обменять, но только после суда и следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.

На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

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В свою очередь, Украина уже заявила, что планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
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Петренко Иван
Петренко Иван
Подходит 26 декабря-день отмены военного положения.А Порошенко зная,что на выборах не победит.Поэтому военное положение нужно продлевать.Как?Естественно послать опять корабли в Керченский пролив,чтобы когда их задержит Россия,собрать заседание РНБО и продлить военное положение.Один раз прокатило и второй раз прокатит.А там можно вообще посылать по нескольку кораблей в месяц и постоянно продлевать,пока корабли не закончаться....
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3
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Порошенко надеялся, что моряки вступят в бой с москалями, но они оказались настолько трусливыми, что сразу сдались в плен и сдали новенькие корабли с вооружением и полным боекомплектом.
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4
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Петренко Иван
Петренко Иван
Чугункин Клим, Они же моряки,а не камикадзе!
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Петя не думал, что рагульские моряки окажутся настолько трусливыми, что без единого выстрела сдадутся в плен и сдадут новенькие корабли с вооружением и полным боекомплектом.
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