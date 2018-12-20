''Рассчитывали, что погибнут!'' Путин сделал едкое заявление о захвате моряков в Черном море

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Черном море с захватом украинских кораблей и моряков был провокацией.

"Провокации всегда плохи, рассчитаны на обострение ситуации. Понятно, у них выборы, надо поднять рейтинги действующей власти", — сказал он на большой пресс-конференции.

По его словам, это вредит интересам народа. "Предвыборный рейтинг Петра Алексеевича подрос: с пятого места он переместился на второе. Он свою задачу выполнил за счет интересов страны", — добавил глава государства РФ.

Владимир Путин Скриншот видео

По его убеждению, украинских военнослужащих отправили с расчетом на то, что они погибнут.

"Украинская сторона рассчитывала, что кто-то из моряков погибнет", - заявил Путин.

Президент России допустил, что украинцев, задержанных во время инцидента в Черном море, могут обменять, но только после суда и следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.

На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

В свою очередь, Украина уже заявила, что планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.