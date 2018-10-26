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''Рассчитывайте на нас!'' Порошенко предупредил Беларусь об угрозе из России

6.2тЧитать материал на украинском

Украина и Беларусь не должны допустить, чтобы Россия вторглась с белорусско-украинской границы.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в Гомеле во время встречи с представителями украинской общины, передает пресс-служба главы государства.

"Это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была какая-либо угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не будет и конечно мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг", - сказал он.

Порошенко также поблагодарил украинцев "за работу, которую они делают для консолидации".

''Рассчитывайте на нас!'' Порошенко предупредил Беларусь об угрозе из России
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"Мы с добрыми намерениями приехали в Беларусь для того, чтобы продемонстрировать стратегичность и ответственность", - добавил он.

''Рассчитывайте на нас!'' Порошенко предупредил Беларусь об угрозе из России
''Рассчитывайте на нас!'' Порошенко предупредил Беларусь об угрозе из России

"Мы опираемся на вас, вы - точно рассчитываете на нас. Поэтому на сегодняшний день Украина развивается такими темпами, экономика растет, армия построена, церковь свою будем иметь", - подчеркнул глава государства.

Также Порошенко провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

''Рассчитывайте на нас!'' Порошенко предупредил Беларусь об угрозе из России

"Сотрудничество между Украиной и Беларусью базируется на дружбе. Мы уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран показывает, что прирост составляет более 23%. Важно сохранить эти тенденции", - отметил глава украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отдал экстренный приказ об укреплении государственной границы с Украиной и увеличении количества пограничников.

Персона
Петр Порошенко
Место
БеларусьГомель
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Так Климкин- Чугункин врет, предупреждая о опасности посещения украинцами Белоруссии?
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2
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Да лукаш и пу-как два брата акробата-просякли комм.скрепами, председатель колхоза и чекист найдут общий язык.
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4
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Так Лукашенко и принял Бандеру всои объятия. Белорусам Украина не нужно
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