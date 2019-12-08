Распустит ли Зеленский Раду? Появился окончательный ответ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не видит предпосылок для роспуска парламента 9-ого созыва президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он рассказал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона". При этом, по словам спикера, теоретически у президента такая возможность есть.
"Четко прописано в конституции, что это может произойти через год после начала работы Верховной Рады. Не раньше. Согласно конституции, есть четкий перечень оснований роспуска. Это его не обязаность, а возможность", – сказал Разумков.
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"По состоянию на сегодня, исходя из той атмосферы и правовой базы, которую мы видим в стенах парламента я не вижу предпосылок для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады 9-ого созыва.
Коалиция есть, она работает, она избрала правительство, коалиционное соглашение есть, все в рамках действующего законодательства", – добавил спикер.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в "нормандском формате" приведут к возврату оккупированных территорий.
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