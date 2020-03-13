Распродать землю и назвать это реформой - сомнительный способ "докапитализации" страны – Гройсман

Введение в Украине свободного оборота земель без ограничений для юридических лиц и с возможностью сконцентрировать в одних руках до 10 тыс га сельскохозяйственных угодий станет непоправимой ошибкой, которая вряд ли докапитализирует страну и не станет стимулом развития экономики.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал Премьер-министр Украины (2016-2019 годов) Владимир Гройсман.

"Если самоцель – продавать землю и считать это реформой, то это неправильно. Рынок земли должен дать синергию, стать реальным стимулом развития. А в законопроекте, который сейчас рассматривается парламентом, есть огромный недостаток. Речь идет о концентрации земли в одних руках 10 тыс га, – сказал Владимир Гройсман. – Миллионеры и миллиардеры найдут 10-20-50 подставных физлиц, закружат их договорами, на них купят эту землю, сами будут владеть этой землей и заберут ее потом под залог, концентрируя в своих руках 100-200-500 тыс га земли. У меня вопрос – а где здесь народ и, украинцы? Где здесь украинский интерес? Докапитализируется страна? Хорошо. Но это временно. Сейчас деньги взяли, а завтра их кто-то потратил. Это одноразовый доход, который я не уверен, что именно государство получит".

Владимир Гройсман kmu.gov.ua

Ексглава Правительства напомнил, что в свое время предлагал другую модель запуска рынка земли – исключительно на уровне фермеров. Эта модель, по словам политика, приемлема и для аграриев, и для международных партнеров Украины – прежде всего Всемирного банка.

"Моя идеология в следующем – надо возродить фермерский класс. Фермер, как физлицо, может приобрести 200 га земли. Не хватит 200, хорошо – 500 в одни украинские руки. Без иностранцев, без юридических компаний, – сказал Владимир Гройсман. – Одновременно будет создан национальный фонд, в котором каждый фермер мог бы взять на 25 лет кредит под покупку 200-500 га земли. Кредит в гривне, процент на уровне инфляции. Точка".

Справка. Проект закона о свободном обороте земель сельскохозяйственного назначения сейчас находится на втором чтении в Верховной Раде и может быть окончательно проголосован в конце марта – начале апреля. Между первым и вторым чтением в документ подали более 4000 поправок, которые рассматривают по полной процедуре. Вопрос введения рынка земли является одним из условий продолжения сотрудничества Украины с ключевым кредитором – Международным валютным фондом. Вместе с тем, по данным социологических исследований, пока две трети украинцев не поддерживают введение свободного оборота земель.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!