Расплакавшаяся в Раде нардеп от "Слуги народа" нарушила запрет фракции

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анна Скороход пришла на эфир программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина" вопреки запрещающему решению фракции.

Об этом сообщает издание "Страна". Вместе с Анной Скороход на эфир пришел бизнесмен Алексей Алякин.

Анна Скороход Скриншот видео

Комментируя вопрос журналистов, почему нардеп расплакалась на заседании Рады, Скороход заявила, что во фракции не считаются с мнением депутатов, и игнорируют их правки к законам. При этом она также подчеркнула, что является свободным человеком и "запреты на нее не действуют", поэтому она пришла на эфир.

Анна Скороход

Во время выступления в эфире шоу Скороход также поддержала процесс разведения войск на Донбассе. По ее словам, необходимо договариваться и идти к миру.

Вместе с Анной Скороход на эфир пришел бизнесмен Алексей Алякин, которого в СМИ называют ее гражданским мужем. В разговоре со "Страной" Алякин подтвердил свои отношения со Скороход.

Анна Скороход

Отметим, что ранее нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который выступил на российском ТВ, заявил, что у фракции нет запрета на участие депутатов в российских ток-шоу, однако им запрещено ходить на три украинских телеканала – 112 Украина, Newsone и Zik.

Напомним, ранее Анна Скороход расплакалась в Верховной Раде из-за нежелания коллег рассматривать предложенные ею правки к законопроекту об анбандлинге в НАК "Нафтогаз".

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