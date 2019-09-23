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23 сентября • обновлено в 20:00
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Раскрылась связь заместителя Богдана с беглым олигархом Курченко: что известно

1.9т Читать материал на украинском

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив ранее работала в "Украинском медиа-холдинге", который принадлежит беглому олигарху Сергею Курченко.

Как передает "Страна", 29 ноября 2013 года, уже после покупки холдинга Курченко, Ковалив стала исполнительным вице-президентом UMH group и вошла в наблюдательный совет компании.

Также в июне 2015-го она была назначена заместителем тогдашнего министра экономики Айвараса Абромавичуса, а затем, в ноябре 2016 года, Ковалив стала главой офиса Национального инвестиционного совета при президенте.

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Ковалив и Курченко

Ковалив и Курченко

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Ковалив была назначена заместителем главы ОП Андрея Богдана 23 сентября указом президента.

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Персоны
Сергей Курченко Юлия Ковалив Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Возможно у этой пани очень большие скрытые способности и умения и она их не перед всеми обнажает, т е открывает или распахивает или раскрывает. Ну вобщем как хотите
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