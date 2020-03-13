Главная Новости
13 марта • обновлено в 21:04
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Раскол в "Слуге народа" из-за ОРДЛО: список подписей нардепов значительно расширился

10.6т
Читать материал на украинском

Уже 40 нардепов от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

В опубликованном обращении представители монобольшинства подчеркнули, что принятое представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ является неприемлемым (чтобы посмотреть список нардепов, доскрольте до конца страницы).

Нардепы выступили против того, чтобы в консультативный совет на равных правах с украинской стороной вошли и представители отдельных районов Донбасса. Они подчеркнули, что согласно закону Украины, Россия признана оккупантом, поэтому признание "ЛНР" и "ДНР" в любой форме является невозможным.

"Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями", – сказано в сообщении.

"Также призываем президента Украины Владимира Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров", – потребовали депутаты.

Полный список нардепов, выступивших против решения ТКГ в Минске:

Раскол в "Слуге народа" из-за ОРДЛО: список расширился
Раскол в "Слуге народа" из-за ОРДЛО: список расширился

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Минские договоренности Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
3
Смешно
29
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Непонятно, чего хотят эти люди?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Время играет на Донбасс! Чем дольше радикалы и нацыки не будут позволять Киеву договориться с Донбассом, тем лучше для Донбасса. Все больше и больше открывается пунктов выдачи паспортов России.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Федяков Алексей
Федяков Алексей
Тогда пусть едут на Донбасс сами - "уговаривать" свободолюбивых дончан признать власть нищего б а н д е р о в с к о г о режима карлика Зе!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Федяков Алексей, п/и/дар\ю\га, это у вас Кавказ свободолюбивый. А мы, жители украинского Донбасса, считаем, что наша территория временно захвачена вашей п/р/окля\т\ой к/о/злом\о\рдой п/е/деРрац\и\ей. Донецк, Украина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги