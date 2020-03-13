Раскол в "Слуге народа" из-за ОРДЛО: список подписей нардепов значительно расширился

Уже 40 нардепов от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

В опубликованном обращении представители монобольшинства подчеркнули, что принятое представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ является неприемлемым (чтобы посмотреть список нардепов, доскрольте до конца страницы).

Нардепы выступили против того, чтобы в консультативный совет на равных правах с украинской стороной вошли и представители отдельных районов Донбасса. Они подчеркнули, что согласно закону Украины, Россия признана оккупантом, поэтому признание "ЛНР" и "ДНР" в любой форме является невозможным.

"Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями", – сказано в сообщении.

"Также призываем президента Украины Владимира Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров", – потребовали депутаты.

Полный список нардепов, выступивших против решения ТКГ в Минске:

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!